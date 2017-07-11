«Дэвис пообещал ЕС, что эффекта домино не будет. Но не гарантировал»

Лондон, , 22:30 — REGNUM «В Брюсселе опасались, что выход Соединенного Королевства повлек бы эффект домино: за Лондоном потянулись бы и другие и Европейское Сообщество в результате этого процесса перестало бы существовать, — отмечает корреспондент отдела политики британской The Independent Джо Стоун. — Дэвис [министр по Brexit британского правительства Дэвид Дэвис, — прим. ИА REGNUM ] уточнил, что Великобритания — особенная страна и уйти она решила из-за осознания своей особенности и понимания, что в ЕС ей не дают развиваться должным образом, сковывая своими рамками».

По мнению британского министра, «ближайшей по уровню глобальности к Великобритании среди стран ЕС является Франция». «Не думаю, что она пойдет за нами, так что Евросоюзу бояться нечего», — считает Дэвис.

Журналист же, выстраивает текст таким образом, чтобы намекнуть читателю, что на самом деле гарантий невыхода Франции Дэвис давать не собирается — это не входит в его обязанности, а выразить мнение, чтобы успокоить Брюссель перед никак не могущими начаться переговорами о брексите — не более чем тактический ход.

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«И не факт, что в Брюсселе не читали блога Найджела Фараджа [одного из идеологов Brexit, — прим. ИА REGNUM ], в котором он как раз обещал, что эффект домино после положительного решения на референдуме о выходе Альбиона из ЕС, наступит, — подчеркивает автор. — Фарадж пообещал, что Британия станет «первой костяшкой в линии, готовой упасть. Северные страны уже занимают очередь: первый кандидат на принятие эстафеты от Лондона — Копенгаген». Впрочем, соцопросы в разных странах демонстрируют нам рост поддержки идеи укрепления Евросоюза».

Хотя соцопросы далеко не всегда объективно отражают настроения общества, резюмирует журналист.

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