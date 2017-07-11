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«Дэвис пообещал ЕС, что эффекта домино не будет. Но не гарантировал»

Политика

Министр по Brexit британского правительства Дэвид Дэвис успокоил Евросоюз, сказав, что «ни одна страна ЕС не пройдет маршрутом, прокладываемым Британией»

«Дэвис пообещал ЕС, что эффекта домино не будет. Но не гарантировал»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Brexit

Лондон, 11 июля 2017, 22:30 — REGNUM  «В Брюсселе опасались, что выход Соединенного Королевства повлек бы эффект домино: за Лондоном потянулись бы и другие и Европейское Сообщество в результате этого процесса перестало бы существовать, — отмечает корреспондент отдела политики британской The Independent Джо Стоун. — Дэвис [министр по Brexit британского правительства Дэвид Дэвис, — прим. ИА REGNUM ] уточнил, что Великобритания — особенная страна и уйти она решила из-за осознания своей особенности и понимания, что в ЕС ей не дают развиваться должным образом, сковывая своими рамками».

По мнению британского министра, «ближайшей по уровню глобальности к Великобритании среди стран ЕС является Франция». «Не думаю, что она пойдет за нами, так что Евросоюзу бояться нечего», — считает Дэвис.

Журналист же, выстраивает текст таким образом, чтобы намекнуть читателю, что на самом деле гарантий невыхода Франции Дэвис давать не собирается — это не входит в его обязанности, а выразить мнение, чтобы успокоить Брюссель перед никак не могущими начаться переговорами о брексите — не более чем тактический ход.

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«И не факт, что в Брюсселе не читали блога Найджела Фараджа [одного из идеологов Brexit, — прим. ИА REGNUM ], в котором он как раз обещал, что эффект домино после положительного решения на референдуме о выходе Альбиона из ЕС, наступит, — подчеркивает автор. — Фарадж пообещал, что Британия станет «первой костяшкой в линии, готовой упасть. Северные страны уже занимают очередь: первый кандидат на принятие эстафеты от Лондона — Копенгаген». Впрочем, соцопросы в разных странах демонстрируют нам рост поддержки идеи укрепления Евросоюза».

Хотя соцопросы далеко не всегда объективно отражают настроения общества, резюмирует журналист.

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Выход Великобритании из Евросоюза