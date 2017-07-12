Глава МИД Великобритании предложил Евросоюзу «пойти, насвистывая»

Мадрид, , 16:26 — REGNUM «Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон опять вляпался, — считает испанская АВС. — Выступая во вторник, 11 июля, в британском парламенте он позволил себе высказаться в уличном духе «Евросоюз может идти, насвистывая, если он всерьез думает, что получит от Лондона 100 миллиардов евро за развод».

Выражаться площадными оборотами в стенах властного учреждения просто недопустимо, считает корреспондент испанской АВС Луис Вентосо («послать идти, насвистывая» — британский аналог русского «идите лесом», — прим ИА REGNUM).

«Джонсон, между прочим, не автор этого выражения, впервые в отношении Евросоюза его использовал известный британский еврофоб-консерватор Филип Холлобон, а Борис только счел словесную конструкцию подходящей своей манере общения и стал ее использовать к месту и не к месту», — обижается журналист за весь ЕС на страницах своего издания, хотя и признает, что почва у Британии для отказа Европейскому Сообществу в выплате компенсаций имеется.

«С момента вхождения в Общий рынок 1 января 1973 года и по настоящий момент Соединенное Королевство внесло на счета Евросоюза и его предшественников 209 миллиардов фунтов стерлингов. И после этого Брюссель хочет еще? Да если он только пенни запросит, его сразу следует послать, — цитирует АВС Джонсона. — Харизматичный изворотливый глава дипломатического ведомства противоречит министру по Brexit Дэвиду Дэвису, заявившему недавно о том, что условия выхода согласовываются такими, чтобы они устраивали обе стороны».

«Джонсон, безусловно, обладает чувством юмора, но мало что смыслит в государственных делах», — заканчивает свое повествование запуском «отравленной стрелы» в британского дипломата испанский автор.