«Макрон выжмет максимум из встречи с Трампом, чтобы обойти Меркель»

Лондон, , 19:31 — REGNUM «Первоначально свежеиспеченный французский президент решил показаться крутым парнем, заявив, что надавит на Трампа, чтобы заставить того не выходить из Парижского соглашения по климату, — вспоминает редактор отдела дипломатических новостей британского The Guardian Патрик Уинтур. — Но когда дошло до дела, что-то у Макрона не получилось. Теперь он узрел, что между Трампом и Меркель установились более чем прохладные отношения, и решил воспользоваться этим, чтобы задружиться с американским лидером, объехав, образно говоря, канцлера на вираже».

«Суматошные поиски подходящего повода пригласить Трампа совершить визит в Париж как можно скорее, увенчались притягиванием за уши Дня взятия Бастилии в качестве удобоваримой даты, — отмечает журналист. — Через три дня после отлета из Европы утомленный длительным перелетом и гамбургскими встречами хозяин Овального кабинета вынужден вновь подняться на борт Air Force №1, чтобы вновь пересечь Атлантику».

Автор указывает, что ни для кого не секрет, что намерения президентов обсудить сирийский кризис и борьбу с терроризмом выступают здесь в качестве формального повода, истинная же причина рандеву двух лидеров заключается в символизме: для Макрона это «демонстрация игры на равных Франции с США», а для Трампа — доказательство, что не такой уж он невыносимый индивидуалист, не видящий ничего, кроме «Америка снова станет великой».

По мнению Уинтура, «для Великобритании в контакте Трампа с Макроном содержится повод для беспокойства: американский лидер, намеренно или нечаянно, демонстрирует, что вечный партнер Америки — Соединенное Королевство — сборище неудачников, озабоченных сложностями брексита и потому не видящих более ничего вокруг». «Франция, таким образом, становится для него более привлекательным компаньоном. О чем свидетельствует и то, что официальный визит в Лондон глава Белого дома запланировал только на 2018 год», — пишет автор.

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«Макрон прокачал Трампа еще в Гамбурге, отказавшись от обещанного давления на лидера США, но при этом сделав отличный ход под занавес саммита, — подчеркивает обозреватель. — На итоговом «семейном» фото французский глава не согласился стоять во втором ряду политиков, месте, отведенному ему по протоколу, а нарушив условности, переместился в первый ряд, расположившись рядом с Трампом по правую руку. В то время, когда многие мировые лидеры стремились президента-миллиардера изолировать, Макрон сам предпочел побыть некоторое время в изоляции, зато рядом с Трампом».

«Макрон постарается выжать из встречи максимум, чтобы оказаться в контактах с Америкой впереди Великобритании и Германии. Ждем от него обещаний довести расходы на оборону до 2% ВВП, как на этом настаивает Трамп, а также демонстрации желания поучаствовать в окончательном разрешении сирийского кризиса и заявления о необходимости отстранения Башара Асада от власти, что полностью совпадает с позицией американского гостя», — заключает автор.