Президент США посетит Францию

Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп совершит государственный визит во Францию, где проведет встречу с президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщает 12 июля Reuters.

Темой переговоров станет борьба с терроризмом, а также ситуация в Сирии. Как отмечают аналитики, острые вопросы буду обойдены стороны, чтобы не создавать сложностей в устанавливающихся отношениях.

Политические новички Макрон и Трамп имеют значительные расхождения по таким вопросам, как глобальное потепление и торговые отношения.

Макрон выступает за свободную торговлю, не сдерживаемую национальными границами, в то время как Трамп выступает за высокие таможенные барьеры, стимулирующие собственное производство.

Визит президента США во Францию приурочен к государственному празднику 14 июля — Дню взятия Бастилии, а также к 100-летию вступления войск США в Первую мировую войну.

Президент США прибудет во Францию утром 13 июля. Он примет участие в торжественной церемонии в доме инвалидов, затем посетит могилу Наполеона I, а также поужинает с президентом Франции в ресторане на Эйфелевой башне.

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