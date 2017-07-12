Сенаторы-коммунисты Франции отказались прийти на парад 14 июля из-за Трампа

Париж, , 20:46 — REGNUM

Сенаторы-коммунисты Франции, составляющие так называемую Коммунистическую республиканскую и гражданскую группу, заявили 12 июля, что они не пойдут «рукоплескать» президенту США Дональду Трампу, приглашенному новым главой Елисейского дворца на парад 14 июля, сообщает Europe1.

По словам сенаторов, согласно традиции их призвали выйти на парад.

«Наша группа не пойдет, присутствие миллиардера из Белого дома идет вразрез со всеми ценностями, на которых основывается наш национальный праздник», — заявили они.

Возможно, отмечают они, Эммануэль Макрон «забыл, что 14 июля — день взятия Бастилии в 1789 году и Праздник Федерации 1790 года — является почитанием Революции, ее ценностей и принципов деятелей эпохи Просвещения».

При Трампе же, по их словам, «свобода подвергается нападкам, когда он возводит стены между людьми, равенство ставится под сомнение, когда доступ к медицинскому обслуживанию оказывается под угрозой».

«Мы отказываемся поддерживать пиар ход Эммануэля Макрона», — добавили они.

Напомним, визит главы Белого дома во Францию приурочен ко Дню взятия Бастилии — государственному празднику, который отмечают 14 июля, а также к 100-летию вступления войск США в Первую мировую войну. Трамп прибудет во Французскую республику 13 июля. В программе его визита участие в торжественной церемонии в доме инвалидов, посещение могилы Наполеона I, а также ужин с президентом Франции в ресторане на Эйфелевой башне.