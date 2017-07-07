Путин: G20 следует «энергичнее» отстаивать принципы открытой торговли

Гамбург, Германия, , 12:56 — REGNUM Власти Российской Федерации, которые выступают против растущего в мире протекционизма, планируют сосредоточить внимание стран G20 на вопросах по обеспечению позитивной динамики в глобальной торговле. Об этом, как передает ПРАЙМ, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече лидеров БРИКС «на полях» саммита G20 в Гамбурге.

«Нелегитимная торговля и финансовые ограничения с очевидным политическим подтекстом, по сути, направлены на устранение конкурентов, — говорит глава государства. — Кроме того, ведут к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономического сотрудничества, разрывая саму ткань мировой экономики».

По его словам, странам G20 следует «энергичнее» отстаивать принципы открытой равноправной и взаимовыгодной торговли.

Путин также напомнил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки.

«Намерены и впредь активно участвовать в гармонизации мировых энергорынков, снижении волатильности цен, — сказал Путин. — (Власти РФ готовы) сообща с другими государствами — поставщиками и потребителями топлива — обеспечивать глобальную энергетическую безопасность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля в немецкий город Гамбург для участия в саммите G20 прибыл глава РФ Владимир Путин. В рабочем расписании российского лидера намечен ряд встреч с политиками США, Германии, Франции, Турции, Японии и Австралии.

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