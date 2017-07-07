Представитель США: Путин и Трамп могут найти решение по Донбассу

Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Глава делегации США в Парламентской ассамблее ОБСЕ Роджер Уикер считает, что переговоры лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина окажут содействие решению конфликта в Донбассе. Об этом 7 июля сообщает RT.

«Я очень на это надеюсь», — отметил Уикер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Глава американской делегации добавил, что в процессе переговоров главы государств предпримут усилия для того, чтобы «найти общую почву для противостояния терроризму».

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля президент США Дональд Трамп сообщил о том, что с нетерпением ждет встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он добавил, что есть много тем для обсуждения с главой РФ и лидерами других государств.

Напомним, 7 июля в немецком Гамбурге открывается саммит лидеров государств «Большой двадцатки». Встреча Путина и Трампа начнётся в 16:45 мск в выставочном центре Hamburg Messe и продлится не более 30 минут.

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