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Тиллерсон о встрече Путина и Трампа: На России — особая ответственность

Политика

...за будущее Сирии

Вашингтон, 6 июля 2017, 09:47 — REGNUM  Глава США Дональд Трамп намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирование сирийского кризиса. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, посвященного предстоящей встрече лидеров двух стран на полях саммита «Большой двадцатки».

«Прежде чем отправиться на саммит G20 в Гамбурге, я хотел бы прокомментировать текущую ситуацию в Сирии, тему которой президент намерен поднять на встрече с российским президентом Путиным», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

По словам Тиллерсона, первоочередной задачей является обеспечение всеми сторонами сирийского конфликта стабильности в стране. В противном случае может быть загублен прогресс в уничтожении террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пояснил госсекретарь.

Кроме того, сторонам необходимо, двигаясь в рамках политического процесса, прийти к соглашению о том пути, которым пойдет вперед народ Сирии. Особую ответвенность за это Тиллерсон возложил на Россию.

«Наконец, на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий», — подчеркнул он.

По мнению главы Госдепартамента, Москва и Вашингтон обладают потенциалом по координации усилий в Сирии вопреки имеющимся противоречиям. Он напомнил, что ранее России и США удалось поспособствовать появлению в Сирии свободных от конфликта зон, следовательно, они «способны достичь дальнейшего прогресса».

Очень важным обстоятельством Тиллерсон назвал восстановление доверия на уровне военных и дипломатов. По его словам, это не только выгодно обеим странам и всему мировому сообществу, но и даст надежду на решение «других важных вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что на встрече глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут обсуждаться темы, связанные с Сирией и Украиной. Он пояснил, что темы выбраны по инициативе американского лидера, и назвал такой выбор вполне логичным.

5 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что встреча Путина и Трампа, намеченная на 7 июля в рамках саммита G20 в Гамбурге, будет полноформатной. Однако переговоры будут ограничены по времени, что, вероятно, не позволит Путину в полной мере изложить собеседнику свою точку зрения на украинские события.

Вместе с тем, как отметил Песков, беседа с Трампом станет хорошей возможностью в очередной раз изложить позицию Москвы об отсутствии альтернативы Минским соглашениям и о том, что им необходимо следовать. Кроме того, глава Российского государства заявит о продолжающихся провокациях со стороны Вооруженных сил Украины и о том, что необходимы меры по их прекращению.

Напомним, саммит стран «Большой двадцатки» пройдёт 7−8 июля в немецком Гамбурге. На полях саммита состоится первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Встреча Путина и Трампа будет «сидячей», но недолгой

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