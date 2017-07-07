Трамп ждет встречи с Путиным с «нетерпением»

Гамбург, Германия, , 11:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с главой России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге. Об этом написал сам глава Белого дома на своей странице в соцсети Twitter.

«Я с нетерпением жду сегодняшних встреч с мировыми лидерами, в том числе встречи с Владимиром Путиным, — написал Трамп. — Много тем для обсуждения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля президент РФ Владимир Путин прибыл в Гамбург для участия в саммите G20. В рабочем расписании российского лидера «на полях саммита» намечен ряд двусторонних встреч.

Глава государства проведет переговоры с лидерами США, Германии, Франции и Турции, премьер-министрами Японии и Австралии.

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