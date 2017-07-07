Tageszeitung: В конце концов, Путин усадит Трампа в свою лодку

Берлин, , 10:11 — REGNUM «Ничто не волнует российское общество сегодня так, как вопрос, удастся ли сблизиться Трампу и Путину, — размышляет обозреватель немецкой Tageszeitung Клаус-Хельге Донат. — Россияне помнят, как их молодой президент в 2001 году впервые встретился с Джорджем Бушем-младшим и американский лидер, пристально посмотревший в глаза Путину, понял, что между ними установилось крепкое и глубокое доверие. Можно ли сделать из Трампа дружески настроенного к Москве партнера?»

По мнению журналиста, воспоминания о «российском вмешательстве в выборы и контактах членов команды Трампа с Кремлем» (в том, что и первое, и второе имело место на самом деле, он ни секунды не сомневается) при каждой попытке сближения позиций США и РФ «создают впечатление, что у Москвы и Вашингтона есть общие цели».

«Именно поэтому разрядка напряженности между двумя странами и невозможна, — уверяет автор, считающий, что сейчас американскому президенту лучше не подтверждать, что он — «человек Кремля». — Хотя Москва не оставляет надежды на то, что ей удастся посадить Трампа в свою лодку, и скорее всего, попытается использовать для этого гамбургский саммит».

Донат убежден, что «российский руководитель лучше подготовлен к предстоящим дискуссиям, и будет стремиться использовать на встрече Трампа в своих интересах. А что ждать от Трампа — никто не возьмется предсказывать, ведь он бросается из крайности в крайность и сам не всегда знает, чего хочет. У Путина же все расписано по шагам и деталям».

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