Трамп представит Путину новую стратегию США: Асад остается

Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение сменить стратегию в отношении президента Сирии Башара Асада: Белый дом больше не будет настаивать на том, чтобы он покинул свой пост, пишет журнал The Daily Beast со ссылкой на источники в администрации.

По их данным, Белый дом также согласился на создание в Сирии зон безопасности и сотрудничество с Москвой. Американские войска не территории Сирии, которая находится под контролем Асада, не появятся.

В тех районах, которые контролирует так называемая сирийская оппозиция, власть останется в ее руках. Также США не намерены отказываться от поддержки курдов. По-прежнему приоритетом в действиях США останется уничтожение террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Причина смены приоритетов проста: если не патрулировать территорию, освобожденную от террористов, то они рано или поздно вернутся. А поскольку США не намерены направлять на это свои силы, то Белый дом согласился с тем, чтобы этим занялась Россия, поддерживающая Башара Асада.

Новую стратегию Трамп представит президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Гамбурге «на полях» саммита G20. Источник уточняет, что разрабатывалась стратегия при участии госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Как сообщало ИА REGNUM, 7−8 июля 2017 года в немецком городе Гамбурге будет проходить двенадцатый по счету ежегодный саммит G20. На саммите запланирована полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Накануне, 6 июля, Тиллерсон заявил, что США готовы рассмотреть создание в Сирии бесполетных зон — совместно с Россией. Также он не исключил обсуждения других механизмов для обеспечения стабильности.