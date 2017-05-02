Скудную информацию о переговорах по Карабаху пытается дополнить Тегеран

Ереван, , 15:37 — REGNUM После встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве 28 апреля эксперты по нагорно-карабахскому урегулированию пытаются понять, привели ли переговоры хоть к какому-то прогрессу. Задачу усложняет то обстоятельство, что участники встречи как обычно неохотно делятся информацией.

В заявлении МИД России по итогам встречи, кроме общих формулировок содержалась также скудная информация о том, что на встрече продолжилось обсуждение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Кроме того, уточнялось, что была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года. Также, согласно сообщению, министры договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам.

О том, что переговоры не привели ни к каким существенным подвижкам можно судить по словам американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда.

Напомним, что после трехсторонних переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана прошла их встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ — послами России, США и Франции, а также представителем действующего председателя ОБСЕ.

По словам Хогланда, информации о проведении встречи между президентами Азербайджана и Армении не имеется. Дипломат, в беседе с азербайджанским агентством АПА отметил, что сопредседатели не имеют какой-либо информации о дате, намеченной для проведения встречи президентов.

Выразив отношение к встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве, Хогланд отметил, что состоявшаяся 28 апреля встреча была проведена по инициативе главы МИД России. Дипломат также добавил, что по итогам встречи МИД России распространило заявление.

Так как на встрече министров иностранных дел в Москве ожидалось проведение обсуждений по организации встречи президентов Армении и Азербайджана, армянские эксперты сходятся во мнении, что пока Азербайджан не выполнит соглашения, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, Армения не согласится на проведение саммита на высшем уровне. Впрочем, об этом армянская сторона заявляла и до московской встречи.

Кроме того, серьёзную помеху армяно-азербайджанскому диалогу нанесли действия Баку в преддверии московской встречи. За два дня до переговоров ВС Азербайджана проявили активность на линии соприкосновения войск, в результате Армия обороны Нагорного Карабаха понесла потери: два военнослужащих было убито, ещё один — тяжело ранен. Помимо этого, несколько дней Азербайджан обстреливал приграничные населённые пункты на границе с Арменией.

Обстрелы были настолько интенсивными, что ситуацию вынужден был прокомментировать представитель Евросоюза на Южном Кавказе Герберт Зальбер, который в рамках визита в Армению впервые решился на посещение приграничные районов Армении и встретился с местными жителями.

Более интересная информация о карабахском конфликте пришла в эти дни из Ирана, который в переговоры не вовлечён.

Спикер МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что одним из основных факторов урегулирования нагорно-карабахского конфликта является народ: «Следует серьезно подходить к этому вопросу. Решить нагорно-карабахский конфликт, не учитывая роль народа, невозможно. Роль народа в урегулировании этого конфликта будет решающая», — цитирует Касеми АПА.

Отвечая на вопрос о роли и наблюдающейся в последнее время активности России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, пресс-секретарь иранского МИД заявил, что в урегулировании нагорно-карабахского конфликта основную роль играют два фактора — время и серьезность намерений сторон конфликта.

По его словам, конфликты, связанные с территориальными претензиями, не решаются благодаря одному фактору: «В урегулировании конфликта роль играют многие факторы. В конце все они должны быть объединены, чтобы вопрос нашел свое решение. Поэтому я считаю, мнение о том, что этот конфликт может быть урегулирован одним человеком или одной страной неправильное. Урегулирование конфликта возможно только с учетом всех факторов».

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Из заявлений Касеми армянские эксперты сделали вывод, что МИД Ирана переводит акценты на самоопределение.

По мнению ирановеда, эксперта Армянского института по международным проблемам и вопросам безопасности Эммы Бегиджанян, Иран всегда стремился получить посредническую роль в карабахской проблеме. Ирановед при этом напомнила, что в начале 1990-х Турция к этому относилась довольно ревниво. Но потом, когда Турция стала членом Минской группы, а Иран — нет, Анкара несколько успокоилась.

«Сейчас, как мне кажется, интересы Ирана требуют, чтобы Карабах был независимым или в составе Армении. С другой стороны, как страна, стремящаяся к лидерству в исламском мире, шиитский Иран не может игнорировать и интересы шиитского Азербайджана. Фактически, споуксмен МИД Ирана переводит акценты на вопрос самоопределения, а это, безусловно, отвечает нашим интересам.

Иран выступает за пакетное решение — с учетом всех факторов. То есть, позиции Ирана близки к армянским», — сказала Бегиджанян в интервью изданию lragir.am.

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