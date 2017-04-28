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Нагорный Карабах: на троих поговорили, а дальше?

Политика

О некоторых итогах встречи глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении

Сергей Лавров
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Станислав Тарасов, 28 апреля 2017, 22:02 — REGNUM  

Интерес к встрече в Москве министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна подспудно подогревался. Баку выступал с категорическими обвинениями в адрес Еревана, подозревая партнера в нежелании восстановить переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Выглядело это несколько загадочным, так как накануне Мамедъяров заявлял, что «его встреча с российским и армянским коллегами в Москве станет продолжением конструктивных переговоров, прошедших в Санкт-Петербурге».

Напомним, что после апрельской войны 2016 года в Вене уже 16 мая прошли переговоры президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна с участием глав внешнеполитических ведомств стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция). Затем 20 июня в Санкт-Петербурге азербайджанский и армянский президенты встречались с российским коллегой Владимиром Путиным. В итоге на уровне, близком к официальному, появились сообщения, в которых утверждалось, что «стороны договорились предпринять дополнительные усилия по мониторингу ситуации в районе линии соприкосновения, в том числе создать механизм расследования инцидентов, а также заявили о взаимопонимании по ряду вопросов урегулирования». Но позже выяснилось, что Баку не поставил подпись ни под венским, ни под санкт-петербургским соглашением. А раз так, то о каком «конструктивизме» прошедших в Санкт-Петербурге переговоров ведет речь глава МИД Азербайджана?

Напрашиваются два вывода. Первый: Баку фальсифицирует события. Второй: под санкт-петербургским переговорным процессом имеется в виду нечто иное, не зафиксированное на бумаге, но существующее на уровне устных договоренностей. В свою очередь Лавров, говоря о перспективах урегулирования конфликта, заявлял, что «по многим спорным моментам благодаря усилиям посредников Азербайджану и Армении удалось существенно сблизить позиции», но «остается ряд моментов, по которым понимания достичь пока не удалось». Кроме того, отмечалось, что «между Баку и Ереваном сохраняются расхождения относительно последовательности шагов по разрешению конфликта». И тут не обошлось без интриги! Выступая на пресс-конференции по итогам 2016 года, глава российской дипломатии, обращая внимание на торможение внедрения механизма расследования инцидентов и отказ увеличить число наблюдателей в зоне конфликта, в качестве одного из препятствий назвал не позицию Азербайджана, а «отсутствия консенсуса внутри Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)».

Это объективно создает новую ситуацию во всем переговорном процессе. Наконец, вылетая в Москву на переговоры, министр иностранных дел Азербайджана в эксклюзивном комментарии российскому бюро Report заявил, что, во-первых, инициатива встречи в Москве принадлежит Москве, во-вторых, Баку ждет готовности «вывода войск с оккупированных территорий вокруг Карабаха», в-третьих, Мамедъяров специально подчеркнул, что «закрытость московской встречи для прессы является требованием протокольной службы МИД России», хотя раз «встреча пройдет за закрытыми дверями — это само по себе говорит о том, что ожидается что-то интересное». При этом он призвал всех ждать по итогам переговоров официального заявления. Однако такого заявления не последовало.

На сайте МИД России появилось только сообщение для СМИ, которое мы приведем полностью, поскольку оно немного проясняет ситуацию: «28 апреля в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении — С. В. Лаврова, Э. М. Мамедъярова и Э. А. Налбандяна. На встрече продолжилось обсуждение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в мае и июне 2016 года. Руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении выразили благодарность министру иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврову за усилия по содействию мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта. Министры договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам. По итогам трехсторонних переговоров министров России, Азербайджана и Армении прошла их встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ — послами России, США и Франции, а также представителем действующего председателя ОБСЕ, в ходе которой состоялся обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании».

Из этого следует, что на официальном уровне конфликтующие стороны не зафиксировали положительных подвижек в переговорах, все остались при своих интересах. Продолжает действовать формула Вены и Санкт-Петербурга, предусматривающая в первую очередь создание механизма расследования инцидентов и увеличение числа наблюдателей ОБСЕ. Главное в том, что дипломаты стремятся распутать «карабахский клубок», ведут переговоры. Что делать, уже этому можно порадоваться — лишь бы поменьше стреляли.

regnum author Станислав Тарасов
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