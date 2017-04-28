Австралия не видит необходимости в усилении своей ПРО из-за угрозы КНДР

Канберра, , 16:45 — REGNUM Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл не видит необходимости в усилении противоракетной обороны страны, несмотря на развитие ядерной и ракетной программ КНДР, 28 апреля сообщает Australian Associated Press.

«Очевидно, что по мере развития угрозы, мы предпримем ответные шаги, но в настоящий момент мы не развертываем … систему противоракетной обороны, которая вводится в строй в Южной Корее», — заявил Тернбулл.

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«Для того, чтобы остановить Северную Корею, мы продолжаем оказывать давление … посредством широкомасштабных экономических санкций, направленных на то, чтобы привести Северную Корею в чувство», — добавил премьер-министр Австралии.

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Напомним, 26 апреля в Южной Корее были развернуты ключевые элементы американской системы ПРО THAAD на полигоне в уезде Сонджи. THAAD способна сбивать баллистические ракеты ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

Появление американской системы ПРО вызвало протест со стороны Китая, который считает, что THAAD приведет лишь к эскалации конфликта на Корейском полуострове.

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