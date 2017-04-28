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В Сеуле ответили на предложение Трампа заплатить $1 млрд за ПРО

Политика

В министерстве торговли Южной Кореи прокомментировали и другое заявление президента США

Сеул, 28 апреля 2017, 10:00 — REGNUM  Власти Южной Кореи не собираются платить США за размещение на своей территории американской системы ПРО THAAD, сообщает Associated Press со ссылкой на южнокорейского министра обороны.

По его словам, никаких изменений в условиях размещения THAAD на территории страны нет. Так Сеул ответил на предложение президента США Дональда Трампа заплатить за развертывание ПРО $1 млрд.

В министерстве торговли Южной Кореи прокомментировали и другое заявление президента США Дональда Трампа, по поводу пересмотра договора о свободной торговле между Южной Кореей и США. По словам замминистра торговли республики, о возможности пересмотра в ведомстве ничего не известно.

Ранее о выставлении Сеулу счета за систему ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и пересмотре соглашения Трамп заявил в интервью агентству Reuters. Он назвал «уместным» оплату за развертывание ПРО.

При этом он заявил о необходимости пересмотра «ужасного» торгового Соглашения о свободной торговле с Сеулом (KORUS). Он пояснил, что рассмотрение KORUS начнется после того, как США решат вопрос с Североамериканским соглашением о свободной торговле (NAFTA) с Канадой и Мексикой.

Власти Южной Кореи заявили ранее, что элементы ПРО развернуты после артиллерийских испытаний Северной Кореи. По данным южнокорейских СМИ, в строй введены шесть пусковых установок, несколько ракет-перехватчиков и один радар.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал цену на систему ПРО THAAD для Южной Кореи

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