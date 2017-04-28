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ВВС Японии провели тренировки с самолетами авианосца «Карл Винсон»

Политика

В тренировках приняли участие два истребителя F-15 девятого авиационного крылаи два истребителя США F-18 с авианосца

Токио, 28 апреля 2017, 09:09 — REGNUM  В Японии боевые самолеты ВВС страны провели 28 апреля совместные учения с палубной авиацией американского авианосца «Карл Винсон», сообщает телекомпания NHK со ссылкой на командование японских Военно-воздушных сил самообороны.

Совместные учения, в ходе которых было отработано взаимодействие, прошли в районе острова Окинава. По словам министра обороны Японии Томоми Инада, эти тренировки призваны повысить «сдерживающую мощь нашего военного союза с США».

В тренировках приняли участие два истребителя F-15 девятого авиационного крылаи два истребителя США F-18 с авианосца. Также к учениям присоединились японские миноносцы «Самидарэ» и «Асигара».

О планируемых в районе Окинавы в Восточно-Китайском море учениях стало известно 12 апреля. Запланированные на 26 апреля, они были отменены из-за непогоды. Уточнялось, что целью совместных маневров является отработка посадки вертолетов на корабли обеих стран, а также тренировка в сфере коммуникации и взаимодействия.

Учения прошли на фоне напряжения на Корейском полуострове, куда в качестве ответа на ядерные и ракетные испытания Северной Кореи пришла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон».

В состав ударной группы помимо авианосца входят ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108). На борту последних имеются системы раннего обнаружения «Иджис». Авианосец несет на борту около 70 самолетов и вертолетов, включая 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония планирует совместные учения с авианосцем США

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