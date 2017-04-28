Тиллерсон: США не хотят смены политического режима в КНДР

Вашингтон, , 01:43 — REGNUM Смена политического режима в Северной Корее не является целью США. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телеканала Fox News.

«Мы не хотим смены политического режима в КНДР. Мы ожидаем полной денуклеаризации Корейского полуострова», — сказал Тиллерсон.

Он добавил, что в Вашингтоне осознают все риски, связанные с наращиванием напряжённости в регионе. При этом, по словам Тиллерсона, «всё указывает на то, что лидер КНДР не безумен».

Напомним, ранее стало известно, что США ужесточат санкции в отношении Северной Кореи, а также задействовать дипломатические механизмы, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерной программы.

«Подход президента нацелен на то, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своих программ (разработки) ядерных баллистических ракет и программ по распространению (ядерного оружия) путем ужесточения экономических санкций, использования дипломатических мер вместе с нашими союзниками и региональными партнерами», — говорилось в распространённом 26 апреля совместном заявлении министра обороны США Джеймса Мэттиса, госсекретаря Рекса Тиллерсона и директора национальной разведки Дэна Коутса.

Читайте также:

Вашингтон надавит на Пхеньян новыми санкциями и «дипломатией»

Госсекретарь США обсудит с Совбезом ООН варианты давления на Пхеньян