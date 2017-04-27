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Госсекретарь США обсудит с Совбезом ООН варианты давления на Пхеньян

Политика

Встреча Рекса Тиллерсона с членами Совета безопасности ООН состоится 28 апреля

Вашингтон, 27 апреля 2017, 01:21 — REGNUM  На встрече госсекретаря США Рекса Тиллерсона с членами Совета безопасности ООН 28 апреля планируется поднять вопрос об усилении давления на КНДР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер.

По его словам, в ходе встречи планируется обсудить действия ООН «в коллективном порядке», а также возможные шаги со стороны отдельных государств. Тонер отметил, что речь может идти о различных способах давления — «дипломатических, экономических и, в случае необходимости, военных».

При этом представитель Госдепартамента подчеркнул, что, говоря о необходимости дипломатической изоляции Пхеньяна, Вашингтон не призывает другие страны закрывать свои посольства в КНДР.

Напомним, 26 апреля стало известно, что Южная Корея, Япония и США планируют запретить покупку лицензий на рыбную ловлю в территориальных водах Северной Кореи, если Пхеньян проведет ещё одно ядерное испытание.

В новом проекте резолюции Совета безопасности ОНН предусмотрены новые санкции против КНДР, которые могут быть введены в случае возможных запусков баллистических ракет большой дальности или проведения ядерных испытаний.

Продажа Китаю лицензий на рыбную ловлю в своих территориальных водах является для КНДР одним из основных источников иностранной валюты. Считается, что Северная Корея недавно продала лицензию на рыбную ловлю в Жёлтом море на сумму $75 млн.

Между тем, ещё предстоит выяснить, одобрит ли подобные санкции постоянный член Совбеза ООН Китай, который остаётся союзником и главным торговым партнёром Северной Кореи.

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