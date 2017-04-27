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В Париже проходят акции против Макрона и Ле Пен

Политика

По результатам первого тура голосования, прошедшего 23 апреля во Франции, бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 23,8% голосов, лидер национал-консерватиной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 21,5%

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен
© ИА REGNUM
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Париж, 27 апреля 2017, 15:16 — REGNUM  27 апреля в Париже проходят акции протеста молодежи, которые выступают против обоих кандидатов на пост президента Франции — бывшего министра экономики Эммануэля Макрона и лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Около одной тысячи молодых людей собрались в четверг (27 апреля) в центре Парижа в знак протеста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что митингующие ограничили доступ в большинство школ и лицеев города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам первого тура голосования, прошедшего 23 апреля во Франции, бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 23,8% голосов, лидер национал-консерватиной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 21,5%.

Оба политика вышли во второй тур, который состоится 7 мая 2017 года.

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