Четверг, 27 Апреля 2017 года
08:33:22 МСК

Посетившего родной Амьен Макрона освистали заводские рабочие

Политика

Люди протестуют против возможного переноса производства в Польшу

Париж, 27 апреля 2017, 08:24 — REGNUM  Визит кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона в родной город Амьен завершился неприятным инцидентом — политика освистали рабочие завода американской компании Whirlpool, передает BFM TV.

26 апреля лидер движения «На марше» попытался пообщаться с рабочими завода, которые протестуют против возможного переноса производства в Польшу. Однако во время встречи рабочие свистели и толкали сотрудников службы безопасности Макрона. В толпе звучали лозунги в поддержку соперницы Макрона, лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Макрон пообещал рабочим, что будет лично контролировать вопрос о закрытии завода Whirlpool в Амьене. Он заявил, что предприятие неминуемо закроют в случае победы на выборах Ле Пен.

Ранее BFM TV сообщил о том, что Марин Ле Пен неожиданно приехала на встречу в рабочими в Амьене. Сотрудники предприятия встретили кандидата в президенты положительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля во Франции состоялся первый тур выборов главы государства. По данным МВД страны, за Макрона проголосовали 23,86% избирателей, Ле Пен набрала 21,43% голосов. Второй тур президентских выборов намечен на 7 мая.

Согласно результатам опроса, опубликованным 26 апреля, Макрон значительно опережает свою соперницу: в его поддержку высказались 62% респондентов, тогда как за Ле Пен готовы голосовать 38%. Стоит отметить, что свою поддержку Макрону выразили действующий президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Николя Саркози.

Читайте также: Европарламент рассмотрит запрос о лишении Ле Пен депутатского иммунитета

Читайте ранее в этом сюжете: Der Merkur: Эммануэль Макрон станет новым президентом Франции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Франции
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
Максим ИсаевНачнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
«Рубль не сломлен»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Машина, делающая из людей деньги
ЭрфуртГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Олигарх-социалист: свежо предание, да верится с трудом
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Предсказуемость и интрига в одной губернаторской кампании
БелгородРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Гробокопательский законопроект: разброд и шатание
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Административный ресурс против популизма — кто кого?
ЕкатеринбургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Война, ставшая результатом беспечности
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Украина наращивает экспорт своих товаров в Россию. Вот такая «война»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
27.04.17
Азербайджан и ЕС: о чем задумался Баку
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Майдан головного мозга как комплексное расстройство психики и интеллекта
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
27.04.17
Когда театр не «для души», а о душе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
27.04.17
Что Польша может предложить Штатам
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
«Реал» (Мадрид) уничтожил «Депортиво» — 2:6
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
27.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума — 3
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
27.04.17
Игорь СвиринПоздравляем памперсы с 52-летием и желаем им...
ВашингтонСША REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
27.04.17
«ПСЖ» не оставил шансов «Монако» в 1/2 финала Кубка Франции
ПарижФранция Футбол Спорт
NB!
26.04.17
«Боруссия» (Дортмунд) одолела «Баварию» в шикарном противостоянии
БерлинГермания Футбол Спорт
ещё главное