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Ле Пен взяла хороший старт перед вторым туром — опрос

Политика

Предвыборную кампанию Макрона после первого тура положительно оценили 43% респондентов

Марин Ле Пен
Иван Шилов © ИА REGNUM
Марин Ле Пен

Париж, 27 апреля 2017, 13:37 — REGNUM  Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен начала кампанию перед вторым туром президентских выборов лучше, чем ее соперник — экс-министр экономики Эммануэль Макрон.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный телеканалом BFM TV. Согласно его результатам, с тем, что Ле Пен взяла хороший старт, согласны 50% опрошенных.

Предвыборную кампанию Макрона после первого тура положительно оценили 43% респондентов. Социологи также отмечают рост поддержки Марин Ле Пен у избирателей.

Макрон незначительно снизил темпы своей кампании после ряда скандалов. Так, он с размахом отметил свой выход в финал президентской гонки в качестве фаворита в одном из элитных ресторанов Парижа.

Позже в родном городе Амьен его освистали рабочие завода компании Whirlpool. Визит Макрона состоялся туда сразу после выступления Ле Пен.

Напомним, по результатам первого тура голосования, прошедшего 23 апреля, Эммануэль Макрон набрал 23,8% голосов, Марин Ле Пен — 21,5%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая 2017 года.

На нем определится, кто станет президентом Франции: бывший министр экономики, лидер социал-либеральной партии «Вперед»!» Эммануэль Макрон или лидер национал-консерватиной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Читайте ранее в этом сюжете: Посетившего родной Амьен Макрона освистали заводские рабочие

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