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Гражданская война на Украине: «Это просто заработок на крови»

Политика

Депутат ГД о привилегированном положении Киева

Стирка
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Стирка

Москва, 27 апреля 2017, 02:29 — REGNUM  Киев активно пользуется своим привилегированным положением должника на Западе, чтобы продолжать вытягивать деньги под якобы продолжающуюся войну. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

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«Сейчас продолжаются официальные заявления и от Порошенко, и от различных Геращенков о том, что они очень-очень опасаются вторжения России. Уже, условно говоря, три года боятся, и ничего не происходит. Если бы вторжение было, его бы почувствовали и в Киеве, и во Львове. Нам это абсолютно не нужно», — обозначил депутат ГД.

«Более того, руководитель ОБСЕ, который сегодня находится с визитом в России, сам подчеркнул, что вопрос урегулирования конфликта на земле Донбасса и выполнение минских соглашений — это задача и ответственность конфликтующих сторон, а Россия и международное сообщество должны делать всё возможное, чтобы сподвигать стороны к выполнению минских соглашений, — добавил Сергей Железняк. — Но Киев активно пользуется своим привилегированным положением должника на Западе для того, чтобы продолжать вытягивать деньги под якобы продолжающуюся войну. Это просто заработок на крови. Ничего более поскудного придумать нельзя».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 апреля, в Москве открылась VI Московская конференция по международной безопасности. По итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что обязательства по реализации минских соглашений лежат на сторонах конфликта.

«Мы должны только помогать этому процессу, а реализация сводится к сторонам конфликта», — подчеркнул Заньер.

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Гражданская война на Украине
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