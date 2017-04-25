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Генсек ОБСЕ: С начала 2017 года в Донбассе погибли 140 мирных жителей

Политика

Перспективы урегулирования конфликта не просматриваются

Место падения снаряда ВСУ во дворе детского сада «Берёзка» в Донецке
© Екатерина Евгеньева
Место падения снаряда ВСУ во дворе детского сада «Берёзка» в Донецке

Москва, 25 апреля 2017, 20:17 — REGNUM  Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер заявил, что с начала 2017 года в зоне конфликта в Донбассе погибли 140 мирных жителей. Такое заявление он сделал сегодня, 25 апреля, в ходе своего выступления на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы очень обеспокоены условиями жизни мирных жителей и их безопасностью в Донбассе. С начала текущего года в зоне конфликта погибли 140 гражданских лиц», — сказал Заньер.

Он также подчеркнул, что только за последнюю неделю зафиксировано более 4 тысяч нарушений режима прекращения огня.

«Мы видим ухудшение ситуации и всё большую политизацию конфликта», — констатировал Заньер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта Контактная группа по урегулированию конфликта на Украине достигла договоренности о введении режима прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдал приказ Вооруженным силам Украины с 1 апреля соблюдать режим прекращения огня.

Однако, украинские силовики и националистические батальоны даже и не думали исполнять приказ Порошенко. ВСУ производят обстрелы территорий Донецкой и Луганской Народных Республик каждый день.

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