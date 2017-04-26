Среда, 26 Апреля 2017 года
11:19:49 МСК

Объединению усилий в борьбе с терроризмом мешают двойные стандарты – Лавров

Политика

Голоса в пользу создания общей архитектуры безопасности с участием России все чаще звучат в Европе

Сергей Лавров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 26 апреля 2017, 10:59 — REGNUM  Политические амбиции и двойные стандарты по-прежнему мешают объединению усилий в борьбе с терроризмом. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на VI Московской конференции по международной безопасности.

«В коммюнике недавней министерской встречи Группы семи подчеркивается исключительное значение международного сотрудничества в борьбе с терроризмом», — сказал министр.

«Однако слова словами, а на практике дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Налаживанию подлинно совместных действий по-прежнему мешают политические амбиции и двойные стандарты», — отметил Лавров.

По его словам, голоса в пользу создания общей архитектуры безопасности с участием России все чаще звучат в Европе. «Убеждены в необходимости формирования на пространстве от Ванкувера до Владивостока зоны равной и неделимой безопасности, как это было, в частности, зафиксировано в свое время в решениях саммитов ОБСЕ и Совета Россия — НАТО, — сказал министр.

«В Европе все чаще звучат голоса в пользу восстановления диалога в интересах эффективного решения многочисленных проблем, в пользу создания общей архитектуры безопасности с участием РФ», — добавил глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Москве открылась VI Московская конференция по международной безопасности. Главная тема форума — «Глобальная безопасность: вызовы XXI века». Для участия в форуме прибыли более 750 гостей, среди которых министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 86 государств.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
NB!
26.04.17
Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Четыре раненных мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСтрасти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Александр БеловThe Strategist: Евросоюз вопиюще не подготовлен к победе Марин Ле Пен
ПарижФранция Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСобор в музее, или музей в соборе: чем шокированы паломники?
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Станислав СтремидловскийСтоит ли Тбилиси для Киева литургии раскольников?
ТбилисиГрузия Православие Политика
NB!
26.04.17
Станислав ТарасовКарсский договор 1921 года может развалиться
МоскваРоссия Армяно-турецкие отношения Политика
NB!
26.04.17
«Британия послала в Черное море корабль, как сигнал Кремлю»
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Политика
NB!
26.04.17
На Сахалине отменили выплаты детям и беременным — сэкономили 200 млн рублей
Южно-СахалинскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
26.04.17
«Шокированы и потрясены»: ПАСЕ озаботилась нарушениями прав геев в Чечне
ПарижФранция Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
26.04.17
Елена КовачичМЭР «снимает сливки» с нефтяных месторождений, не думая о будущем
МоскваРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
«Рубль: эйфория прошла»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.04.17
Дмитрий ТёткинВ поисках женщины найди себя
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
26.04.17
На Алтае за получение взятки задержан еще один чиновник
МаймаАлтайРоссия Коррупция Политика
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
В США пройдут пуски баллистических ракет Minuteman III
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
26.04.17
Der Focus: При низкой явке избирателей у Марин Ле Пен есть шансы на победу
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
ещё главное