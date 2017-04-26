Объединению усилий в борьбе с терроризмом мешают двойные стандарты – Лавров

Москва, , 10:59 — REGNUM Политические амбиции и двойные стандарты по-прежнему мешают объединению усилий в борьбе с терроризмом. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на VI Московской конференции по международной безопасности.

«В коммюнике недавней министерской встречи Группы семи подчеркивается исключительное значение международного сотрудничества в борьбе с терроризмом», — сказал министр.

«Однако слова словами, а на практике дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Налаживанию подлинно совместных действий по-прежнему мешают политические амбиции и двойные стандарты», — отметил Лавров.

По его словам, голоса в пользу создания общей архитектуры безопасности с участием России все чаще звучат в Европе. «Убеждены в необходимости формирования на пространстве от Ванкувера до Владивостока зоны равной и неделимой безопасности, как это было, в частности, зафиксировано в свое время в решениях саммитов ОБСЕ и Совета Россия — НАТО, — сказал министр.

«В Европе все чаще звучат голоса в пользу восстановления диалога в интересах эффективного решения многочисленных проблем, в пользу создания общей архитектуры безопасности с участием РФ», — добавил глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Москве открылась VI Московская конференция по международной безопасности. Главная тема форума — «Глобальная безопасность: вызовы XXI века». Для участия в форуме прибыли более 750 гостей, среди которых министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 86 государств.