Четверг, 16 Февраля 2017 года
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Таджикистан надеется на разминирование таджикско-узбекской границы

Политика
От взрывов мин за годы с их установки пострадали более 800 таджикистанцев
Граница между Таджикистаном и Узбекистаном
Иллюстрация: Centralasiaonline.com
Граница между Таджикистаном и Узбекистаном

Душанбе, 16 февраля 2017, 09:58 — REGNUM  Таджикские власти готовят пакет предложений по разминированию границы с Узбекистаном. Переговоры по этому вопросу назначены на конец марта 2017 года, сообщает радио «Озоди» со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.

В Душанбе надеются, что узбекская сторона предоставит карты заминированных участков границы для того, чтобы специалисты двух стран смогли приступить к разминированию.

В настоящее время 350 тысяч таджикистанцев проживают на территории, где сохраняется минная опасность, так как Узбекистан заминировал, в том числе, и неделимитированные участки. Всего же, по данным таджикских властей, противопехотные мины установлены на площади 9,5 кв. км, большая их часть — на приграничных территориях Исфары и Пенджикента.

Напомним, что мины на границе с Таджикистаном узбекские спецслужбы установили еще в 2001 году на фоне обострения отношений двух стран. Установку мин Ташкент объяснил необходимостью защитить свою территорию от боевиков Исламского движения Таджикистана.

Всего же с тех пор, по некоторым оценкам, от взрывов мин пострадали более 800 таджикистанцев, 300 — погибли. Также жертвы есть и с узбекской стороны — около 150 человек.

Отметим, что со сменой руководства Узбекистан демонстрирует курс на сближение с сопредельными странами, в частности, с Таджикистаном, с которым у Ташкента складывались особенно непростые отношения. Так, в настоящее время стороны работают над восстановлением прямого авиасообщения между столицами. Первый за последние 25 лет рейс из Душанбе в Ташкент был совершен 10 февраля 2017 года. Регулярные рейсы стартуют 20 февраля.

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