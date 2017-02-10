Авиалайнер отправился из Таджикистана в Узбекистан впервые за 25 лет

Душанбе, , 09:44 — REGNUM Лайнер таджикской авиакомпании «Сомон эйр» совершил первый рейс из Душанбе в Ташкент. Ожидается, что с 20 февраля между двумя государствами возобновится регулярное авиасообщение, прерванное 25 лет назад, сообщает «Лайф».

Как пояснили в пресс-службе перевозчика, на борту самолета находились представители авиационных структур Таджикистана, журналисты и 14 пассажиров, которые заранее приобрели билеты на рейс.

Руководители «Сомон эйр» намерены провести переговоры с представителями аэропорта Ташкента и руководством авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари». Это необходимо для решения производственных вопросов в рамках подготовки к открытию рейсов.

Глава компании «Сомон эйр» Томас Халам отметил, что осуществление перелетов вновь стало возможно «благодаря мудрости лидеров двух стран», уточняет радиостанция «Говорит Москва». Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было прервано в 1992 году, когда в Таджикистане начался вооруженный конфликт.