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Эксперт: Законопроект о приватизации — пока важнейший для ГД VII созыва

Политика
Законопроектом, который сделает приватизацию бессрочной, государство демонстрирует социальную ответственность перед гражданами страны, считает политолог Дмитрий Фетисов

Москва, 8 февраля 2017, 18:10 — REGNUM  «Сама тема приватизации очень актуальна для многих миллионов Россиян. Когда началась массовая приватизация жилья в 90-х годах, далеко не все граждане России сумели воспользоваться правом приватизации, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов, — И соответственно, это и привело к тому что государство постоянно шло на некие уступки, пытаясь урегулировать ситуацию, и срок приватизации постоянно переносился. И именно сейчас, когда вводится бессрочная приватизация, эта проблема получает кардинальное решение. И это, пожалуй, пока самый значимый законопроект нового созыва Госдумы».

«В этой ситуации государство демонстрирует социальную ответственность по отношению гражданам страны. Ранее право на бессрочную приватизацию существовало только для жителей Крыма и сирот. Теперь этим правом смогут воспользоваться абсолютно все граждане страны, и в этом плане законопроект очень масштабен и очень полезен», — продолжил эксперт.

По словам Дмитрия Фетисова, особо важен в ситуации с законопроектом о бессрочной приватизации жилья «президентский уровень».

«Президент озвучил необходимость решить эту проблему, и Госдума вместе с правительством сработали в кратчайшие сроки, и смогли рассмотреть этот законопроект. Надо отдать должное и депутатам Госдумы, в большей части — от «Единой России». Они работали на местах, работали с людьми, видели потребность в этом законопроекте, и сумели учесть наказаны избирателей по этой проблеме, и предложить решение этой ситуации», — завершил свой комментарий политолог.

Напомним, в среду, 8 февраля, Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий бессрочную приватизацию жилья для всех категорий граждан. Третье чтение законопроекта может состояться 10 февраля.

Читайте подробнее: Законопроект о бессрочной бесплатной приватизации жилья прошел II чтение ГД

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин изначально положительно оценивал введение бессрочной бесплатной приватизации. По его словам, президент РФ был сторонником именно этого решения и доводил свою точку зрения до министров.

«И фактически он именно такой точки зрения и придерживался, о чем он и говорил кабинету на соответствующих совещаниях, которые имели место», — сказал Дмитрий Песков.

Читайте подробнее: Песков: Президент РФ изначально одобрял бессрочную приватизацию

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