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Законопроект о бессрочной бесплатной приватизации жилья прошел II чтение ГД

Общество
Процедура принятия законопроекта вызвала критику депутатов
Недвижимость
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Недвижимость

Москва, 8 февраля 2017, 11:33 — REGNUM  Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий бессрочную приватизацию жилья для всех категорий граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля. Решение принято единогласно. Третье чтение законопроекта может состояться 10 февраля.

Действие бесплатной приватизации должно было завершиться 1 марта 2017 года. Ранее, 27 января, Госдума в первом чтении приняла законопроект, который продлевал срок бесплатной приватизации жилья до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан — жителей Крыма и Севастополя, а также для проживающих в аварийных домах. Кроме того, приватизацию предлагали бессрочно продлить для детей-сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей. Ко второму чтению по инициативе фракции «Единая Россия» была одобрена поправка о том, что приватизация становится бессрочной для всех категорий граждан.

Процедура принятия законопроекта вызвала критику и замечания депутатов в нарушении регламента. Как подчеркнул зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»), отвечая на критику депутатов других фракций, концепция законопроекта данной поправкой не меняется. «Можно было все сделать красиво и по-другому, предложить депутатам ЛДПР также стать авторами поправок, и похвалить фракцию ЛДПР за активную позицию», — отметил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), напомнив, что его фракция не раз выступала с инициативой продления бесплатной приватизации для всех.

Это предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Если оппонирующие партии выступают за принятие того или иного вопроса, и вопрос, наконец, рассматривается, это в общем-то и результат их усилий, их работы, поэтому нам здесь можно было бы не бояться об этом говорить. Это правильно, это повышает политическую культуру. Политическая культура, у нас с вами, коллеги, должна совершенствоваться», — указал Володин.

По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, граждане ждут этот законопроект, на встречах депутатов фракции с населением постоянно звучали соответствующие просьбы, вопрос обсуждался с председателем партии, председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, и «он однозначно высказался за бессрочное продление права на приватизацию». «Такие поправки в законопроект внесены. Мы рады, что этот законопроект поддержали некоторые коллеги из других фракций, мы надеемся, что законопроект во втором, решающем чтении будет принят, и еще до 1 марта закон выйдет, и право бесплатной приватизации жилья останется у всех граждан России, у всех категорий без исключений», — отметил депутат.

Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.

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