Песков: Президент РФ изначально одобрял бессрочную приватизацию

Президент РФ был сторонником именно этого решения и доводил свою точку зрения до министров

Москва, , 12:31 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Владимир Путин изначально положительно оценивал введение бессрочной бесплатной приватизации.

По его словам, президент РФ был сторонником именно этого решения и доводил свою точку зрения до министров. «И фактически он именно такой точки зрения и придерживался, о чем он и говорил кабинету на соответствующих совещаниях, которые имели место», — сказал Песков.

Ранее 8 февраля Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий бессрочную приватизацию жилья для всех категорий граждан. Третье чтение законопроекта может состояться 10 февраля.

Согласно тексту документа, приватизация становится бессрочной для всех категорий граждан: ранее ее предполагалось продлить до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан.

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