Генпрокурор Узбекистана возглавил комиссию по противодействию коррупции

Ташкент, , 11:04 — REGNUM Генеральный прокурор Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев возглавил Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции, сообщает Подробно.уз.

«В состав комиссии вошли руководители правоохранительных органов, министерств и ведомств, общественных организаций и учреждений», — отмечается в публикации.

Комиссия займется организацией разработки и реализации государственных и иных программ в области противодействия коррупции, будет координировать взаимодействие органов и организаций, осуществляющих и участвующих в деятельности по противодействию коррупции, принимать меры по повышению правового сознания и правовой культуры населения,

«Функции рабочего органа комиссии выполняет Генеральная прокуратура Узбекистана», — сообщает издание.

Узбекистан в 2008 году присоединился к Конвенции ООН против коррупции, а в 2010-м — и к Стамбульскому плану действий против коррупции ОЭСР. 15 октября 2016 года внес в парламент законопроект «О противодействии коррупции» тогда еще и.о. президента Шавкат Мирзиёев.

В рейтинге «Индекс восприятия коррупции» международной неправительственной организации Transparency International за 2016 год, Узбекистан назван одной из самых коррумпированных стран мира.

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