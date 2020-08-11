Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM Два петербургских предприятия выпускают аппараты, которые применяются для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), в том числе у тяжело больных коронавирусной инфекцией. Эти аппараты поставляются в российские регионы, от больниц Петербурга заказов нет.

Об этом 19 августа рассказал глава Северной столицы Александр Беглов на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Так, АО «Завод «Электромедоборудование» выпускает аппараты ИВЛ собственной разработки «ЭМО-500». В мае завод выполнил заказ на производство 25 аппаратов ИВЛ. Сейчас предприятие занимается производством и модернизацией аппаратов ИВЛ для медицинских учреждений Московской, Белгородской, Новгородской областей.

«Заявок от петербургских учреждений здравоохранения не поступало», — отметили в пресс-службе Смольного, добавив, что еще в марте 2020 года завод находился в предбанкротном состоянии, но поддержка города позволила восстановить работу предприятия.

Кроме того, петербургское предприятие «Красногвардеец» выпускает аппараты для ингаляционного наркоза «Орфей-М», которые также при необходимости могут работать в режиме ИВЛ. Предприятие способно выпускать до 50 таких аппаратов в месяц.

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