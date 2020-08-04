Белгород, , 09:46 — REGNUM Новые аппараты искусственной вентиляции лёгких поступят в Белгородскую область до 7 августа. Медучреждения получат 66 устройств, сообщает региональный оперативный штаб.

По словам заместителя начальника департамента здравоохранения Людмилы Крыловой, аппараты ИВЛ, произведённые на Уральском приборостроительном заводе, в рамках организованной поставки Минпромторга РФ должны были поступить в регион ещё в мае 2020 года. Однако из-за возгорания приборов в больнице Санкт-Петербурге, поставку отложили. Росздравнадзор проверил технику и выявил нарушения производственных процессов, а также несоответствие аппарата ИВЛ «Авента-М» эксплуатационной и технической документации. В то же время экспертиза качества не установила прямой связи между нарушениями и возгоранием.

Трагедия в Санкт-Петербурге унесла жизни пяти пациентов, проходивших лечение от коронавируса.