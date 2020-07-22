Екатеринбург, , 20:02 — REGNUM Выпускаемые Уральским приборостроительным заводом аппараты для искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» ждёт дополнительная проверка. Только после неё они смогут применяться снова, сообщает Росздравнадзор.

В частности, проверять предстоит функциональные и технические характеристики. Сейчас предприятие «проводит корректирующие мероприятия в отношении ИВЛ «АВЕНТА-М». По итогам проверок должны быть получены соответствующие документы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в больницах Петербурга и Москвы произошло возгорание аппаратов ИВЛ, выпущенных на УПЗ. После этого их использование было приостановлено.