Москва, , 14:09 — REGNUM Никаких связанных с радиацией аварийных ситуаций на северо-западе России не было, система мониторинга радиационной безопасности не фиксировала их. Об этом заявил 29 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в европейских СМИ появились сообщения о небольшом повышении радиационного фона в Северной Европе. Песков отметил, что источник таких сообщений ему неизвестен.

Что касается возможных выбросов радиоактивных изотопов, то в России оповещений о подобных угрозах или авариях не было. В России абсолютно современная система обеспечения мониторинга радиационной безопасности, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Росэнергоатоме» заявили, что в июне на АЭС, находящихся в северо-западной части России, не происходило никаких инцидентов. Таким образом на предприятии отреагировали на сообщения СМИ о том, что концентрация радиоактивных изотопов «реакторного происхождения» повысилась на территории Швеции, Норвегии и Финляндии.

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