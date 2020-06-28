Таллин, , 19:37 — REGNUM Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу передал информацию своим коллегам из Латвии, Литвы и Финляндии о росте концентрации радиации в этих странах. Об этом 28 июня сообщает издание Postimees.

«Из некоторых стран пришла информация об увеличении радиационного фона в северо-восточной части Европы», — цитирует издание слова главы эстонского внешнеполитического ведомства.

Рейнсалу подчеркнул, что повышение радиации не представляет угрозу человек, но, тем не менее, данный факт требует внимания.

Напомним, эксперты департамента окружающей среды Эстонии зафиксировали в воздухе наличие изотопов цезия, кобальта и рутения.