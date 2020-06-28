Москва, , 12:33 — REGNUM Отклонений от безопасных условий работы на атомных электрических станциях (АЭС), находящихся в северо-западной части России, в июне текущего года не было зафиксировано, их радиационный фон соответствовал норме. Об этом 27 июня сообщил официальный представитель концерна «Росэнергоатом» (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию Росатом), его слова приводит РИА Новости.

«Никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано», — заявил представитель и добавил, что обе АЭС ведут свою работу в штатном режиме без замечаний к работе их оборудования.

Также он рассказал, что нет никаких отклонений, которые учитывает контролирующий орган (Ростехнадзор), в работе реакторного оборудования и его повреждений.

«Суммарные выбросы Ленинградской АЭС и Кольской АЭС по всем нормируемым изотопам за указанный период не превысили контрольных значений. Инциденты, связанные с выходом радионуклидов за установленные барьеры, отсутствуют», — подчеркнул источник.

Кроме этого, он отметил, что радиационная обстановка как на площадках АЭС, так и в районах, где они располагаются, осталась без изменений, на уровне, который соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков станций и в пределах естественных значений.

Отметим, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в начале текущего месяца органами ядерной и радиационной безопасности скандинавских стран было зафиксировано незначительное повышение фона радиации, связанное с работой АЭС, в атмосфере Северной Европы. Также указывалось, что по данным Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, данные радиоактивные изотопы якобы поступили со стороны России.