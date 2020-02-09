Стокгольм, , 11:49 — REGNUM Производитель телекоммуникационного оборудования из Швеции Ericsson отказался от участия в выставке потребительской электроники Mobile World Congress (MWC) 2020 года, сообщает пресс-служба компании.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV привела к отмене многих массовых публичных мероприятий в Китае. Шведская компания Ericsson пошла дальше и отказалась от участия в выставке мобильной индустрии MWC, которая пройдёт в Барселоне с 24 по 27 февраля.

«После тщательной внутренней оценки рисков компания Ericsson решила принять дополнительные меры предосторожности, отказавшись от участия в MWC Barcelona 2020, крупнейшем событии в телекоммуникационной отрасли… Стенды Ericsson ежегодно посещают тысячи людей, поэтому даже если риск невысок, то компания всё равно не может гарантировать здоровье и безопасность своих сотрудников и посетителей», — заявили в Ericsson.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидается, что на выставке MWC в Барселоне ведущие производители представят несколько новых моделей мобильных устройств, включая обновлённую версию смартфона с гибким экраном Huawei Mate X и новую модель смартфона Realme, показавшую наивысшие результаты в тесте производительности.

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