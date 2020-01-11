Пекин, , 15:13 — REGNUM Представители китайской компании Huawei заявили, что поставляют 100 тысяч гибких смартфонов Mate X в месяц. Об этом сообщает Android Central.

Копания Huawei выпустила первую модель смартфона с гибким экраном в ноябре 2019 года. В настоящее время этот смартфон продаётся только в Китае, однако в Huawei сообщают о высоких показателях продаж.

Получается, что за два месяца Huawei поставила 200 тысяч смартфонов Mate X. Для сравнения: на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе представители южнокорейской компании Samsung рассказали, что в 2019 году компания поставила 400−500 тысяч смартфонов с гибким экраном Galaxy Fold. При этом Samsung запустила продажи этого смартфона в сентябре.

Ожидается, что Huawei представит обновлённую версию смартфона Mate X на выставке в Барселоне Mobile World Congress 2020, которая откроется 24 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января китайская компания Lenovo представила на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе первый ноутбук с гибким экраном. Ожидается, что модель с названием ThinkPad X1 Fold поступит в продажу летом 2020 года.