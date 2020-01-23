Пекин, 23 января 2020, 13:00 — REGNUM Наиболее производительным смартфоном оказался аппарат китайского бренда Realme, он получил максимальное количество баллов по итогам испытаний. Об этом сообщает издание Android Authority.
Устройство под кодовым названием RMX2071 по итогам теста производительности AnTuTu — бенчмарка — набрало 574 тыс. баллов. Гаджет снабжён процессором Qualcomm Snapdragon 865 и графическим ускорителем Adreno 650.
Прежние тесты AnTuTu выявили производительность Xiaomi Mi 10 Pro. Аппарат с тем же чипом набрал 560 тыс. баллов, это был предыдущий рекорд.
Смартфон-рекордсмен представят 24 февраля на выставке Mobile World Congress 2020. Предположительно, он будет поддерживать 5G.
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