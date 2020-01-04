Москва, , 16:56 — REGNUM Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил РФ Юрий Чмутин рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», как устроен принцип работы «ядерной кнопки».

По его словам, после истечения срока действия договора о контроле за ракетами средней и меньшей дельности между Москвой и Вашингтоном ядерное оружие окажется за пределами правового пространства, это повысит риск его применения.

Чмутин отметил, что у всех членов «ядерного клуба» очень высокий уровень обеспечения безопасности, поэтому риск несанкционированных действий с атомным оружием исключен. Кроме того, ветеран возможности хакерской атаки с целью запуская ядерного оружия, поскольку в РВСН очень сложная система кодов.

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Решение о нанесении ядерного удара принимает президент РФ, он отдает приказ главнокомандующему РВСН, который в свою очередь доводит приказ до подчиненных, при этом система управления предполагает четкое, строгое, централизованное выполнение приказов и команд по цепочке.

«Условно говоря, если не пройден один этап — на другой не перескочишь», — сказал он, исключив возможность случайного пуска ракеты отдельным военнослужащим.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2021 года истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного 8 апреля 2010 года между Россией и США. Документом предполагалось сокращение сторонами ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал этот договор «неудачным», однако Вашингтон пока не определился, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь предложила Соединённым Штатам продлить СНВ-3 на пять лет или, если это неприемлемо, и на меньший срок.

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