Нью-Йорк, США, 16 октября 2019, 03:45 — REGNUM В ООН не верят в возможность ограниченной ядерной войны, заявила заместитель генерального секретаря организации Идзуми Накамицу в интервью «Коммерсанту».
Комментируя разработку Вашингтоном ядерного оружия малой мощности, представитель ООН заявила, что ядерное оружие больше никогда нельзя применять, нельзя развязывать ядерную войну.
Накамицу напомнила о том, что США в 1945 году сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября стало известно, что Штаты рассматривают вариант развития тактических ядерных вооружений малой мощности — «для сдерживания России и Северной Кореи».
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