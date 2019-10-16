Нью-Йорк, США, , 03:45 — REGNUM В ООН не верят в возможность ограниченной ядерной войны, заявила заместитель генерального секретаря организации Идзуми Накамицу в интервью «Коммерсанту».

Комментируя разработку Вашингтоном ядерного оружия малой мощности, представитель ООН заявила, что ядерное оружие больше никогда нельзя применять, нельзя развязывать ядерную войну.

Накамицу напомнила о том, что США в 1945 году сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Накамицу «Мы не верим в возможность ограниченного применения тактического ядерного оружия, ядерного оружия малой дальности или малой мощности. Времени на принятие решений у тех, кто ответственен за «нажатие кнопки», остаётся все меньше и меньше, особенно если ответственность за запуск делегирована на тактический уровень».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября стало известно, что Штаты рассматривают вариант развития тактических ядерных вооружений малой мощности — «для сдерживания России и Северной Кореи».

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