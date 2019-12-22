Москва, , 15:08 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что у США больше нет никаких отговорок, чтобы не продлевать договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом Лавров заявил сегодня, 22 декабря, в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Лавров напомнил, что Путин неоднократно говорил о том, что Россия готова продлевать этого договор, так как это единственный документ, который хоть как-то сдерживает гонку вооружений.

Более того, Москва готова продлить СНВ-3 немедленно и без предварительных условий, что немаловажно.

«Это дополнение весьма важно, потому что до недавнего времени США на переговорах пытались делать вид, что, задавая некоторые вопросы о том, как выполняются американцами обязательства по Договору, мы как бы препятствуем его беспроблемному продлению. Теперь эта двусмысленность снята, и у наших американских коллег больше никаких отговорок нет», — пояснил Лавров.

Он выразил надежду, что США отреагируют конструктивно на это дружественное предложение России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США последовательно демонтируют международную систему контроля над вооружениями и нет никаких причин, по которым Вашингтону нужно было бы сохранить СНВВ-3.