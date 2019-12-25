Москва, , 11:21 — REGNUM Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) в первом квартале следующего года проведет испытания мобильного комплекса с беспилотником для поиска и спасения людей в труднодоступной местности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что комплекс состоит из мобильного командного пункта на базе шасси КамАЗ повышенной проходимости и беспилотного летательного аппарата коптерного типа, который способен выполнять полеты длительностью до 30 минут на расстояние до 17,5 км.

Данный комплекс может применяться не только для поиска людей, но и для контроля пожароопасной обстановки в труднодоступных районах, а также для дистанционного мониторинга инфраструктуры (например, воздушных линий электропередач, нефте‑ и газопроводов).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты холдинга «Росэлектроника» создали радиолокационную станцию, которая предназначена для обнаружения малоразмерных БПЛА.

Радар способен увидеть малоразмерный дрон на расстоянии до 7,5 километра. Для изготовления оборудования использовалась только отечественная элементная база. Эффективная площадь рассеяния обнаруживаемых дронов — не менее 30 квадратных сантиметров. Геометрически такая ЭПР представляет собой, например, квадрат 5 на 6 сантиметров.

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