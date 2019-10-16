Москва, , 13:26 — REGNUM Решение для комплексного параметрического мониторинга экологической обстановки Москвы разработали специалисты концерна «Созвездие», сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».

Новая система позволят проводить мониторинг опасных природных явлений, коммунальных систем жизнеобеспечения и экологической обстановки с использованием технологии искусственного интеллекта. В частности, по ряду параметров эта система способна связать друг с другом не связанные на первый взгляд явления и события и составить прогноз развития ситуации.

«Их одновременный анализ дает синергетический эффект и позволяет оперативно выявлять и прогнозировать опасные природные явления», — объяснил гендиректор концерна Алексей Бочаров.

Концерн «Созвездие» — воронежское предприятие радиоэлектронного комплекса России, специализирующееся на разработке и производстве комплексов, систем и средств связи для ВС России и других спецформирований. Входит в «Росэлектронику».

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