Вторник, 11 Июня 2019 года
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Росэлектроника разработала всепогодный тепловизор

Техника

Разработка позволит распознать объект в темноте, в условиях тумана или при сильной задымленности

Москва, 11 июня 2019, 16:09 — REGNUM  Тепловизор с моторизированным объективом, обеспечивающий видеонаблюдение при любой освещенности и в сложных погодных условиях, разработали специалисты московского ЦНИИ «Циклон». Об этом 11 июня сообщает пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

Новая разработка может применяться для решения задач на водном, железнодорожном транспорте, в лесных хозяйствах, на критически важных объектах. Также она может быть востребована для решения задач охраны государственной границы.

«Тепловизионный канал применяется в случаях, когда человеческий глаз не способен распознать объект — в темноте, в условиях тумана или при сильной задымленности», — пояснили в «Росэлектронике».

В основе устройства — новейший высокочувствительный микроболометрический модуль, серийно выпускаемый ЦНИИ «Циклон», и высококлассный ИК-объектив с фокусным расстоянием 100 мм. Он состоит всего из двух германиевых линз, что позволяет уменьшить массу изделия до 1,5 кг и увеличить светопропускание. Моторизированный объектив позволяет детализировать и удерживать в фокусе изображение интересующего предмета, находящегося на дальнем расстоянии.

Ранее в пресс-службе холдинга сообщали о завершении создания опытных образцов локомотивных радиостанций стандарта DMR. Они смогут обеспечить бесперебойную цифровую радиосвязь и обмен данными между локомотивами в автоматическом режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: В России разработали цифровые локомотивные радиостанции

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