Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Американская компания Microsoft выпустила новую сборку операционной системы для мобильных устройств Windows 10 Mobile. Об этом сообщает MSPoweruser.

Новая версия Windows 10 Mobile 15 254.597 не изменяет функционал или внешний вид мобильной операционной системы. Все представленные изменения направлены на решение проблем безопасности, включая защиту от уязвимости мобильных процессоров Intel, а также обновление ряда инструментов Windows.

Отметим, данная версия Windows 10 Mobile может стать последней для мобильной операционной системы от Microsoft. Поддержка этой ОС будет прекращена 10 декабря 2019 года. После этой даты в Microsoft рекомендуют пользователям перейти на операционные системы Android или iOS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года один из основателей Microsoft Билл Гейтс рассказал, что закреплению компании на рынке операционных систем для мобильных устройств помешало антимонопольное расследование министерства юстиции США. Это расследование задержало выход первого мобильного устройства с ОС от Microsoft, что позволило компании Google завоевать рынок со своей операционной системой Android.

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