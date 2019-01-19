В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 10 Mobile

Редмонд, США, , 14:07 — REGNUM Поддержка операционной системы от американской компании Microsoft для мобильных устройств Windows 10 Mobile будет прекращена 10 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Операционная система Windows 10 Mobile, предназначенная для использования на мобильных устройствах с диагональю экрана до девяти дюймов, была выпущена в 2016 году. В блоге Mircosoft сообщается, что поддержка последней версии этой операционной системы (Windows 10 Mobile 1709) будет прекращена 10 декабря 2019 года.

После этой даты Microsoft не будет выпускать обновления для этой ОС. В Microsoft рекомендуют пользователям после прекращения поддержки перейти на операционные Android или iOS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года представители Microsoft заявили, что в январе 2020 года будет прекращена поддержка операционной системы Windows 7.