Нью-Йорк, США, , 09:11 — REGNUM Компания Google обошла Microsoft на рынке операционных систем для мобильных устройств из-за того, что последняя столкнулась с антимонопольным расследованием министерства юстиции США, рассказал сооснователь Microsoft Билл Гейтс на конференции The New York Times DealBook. Интервью транслировалось в эфире телеканала CNBC.

Сооснователь Microsoft объяснил, что антимонопольное расследование задержало выход первого смартфона с операционной системой от Microsoft — Windows Mobile — на три месяца. Как раз в этот период компания Motorola выпустила коммуникатор Droid на базе операционной системы Android, что способствовало широкой популяризации этой ОС от Google.

Гейтс отметил, что рынок мобильных систем развивался по принципу «победитель получает всё», поэтому после неудачного старта Microsoft уже не смогла конкурировать с Google.

«Без сомнений антимонопольный иск повлиял на Microsoft, помешав сконцентрироваться на создании операционной системы для мобильных телефонов. Если бы не это, то сегодня вы могли бы использоваться Windows Mobile, а не Android», — объяснил Билл Гейтс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Билл Гейтс рассказал, что считает поражение Microsoft на рынке мобильных операционных систем главной ошибкой руководства компании.