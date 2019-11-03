Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Каждый четвёртый персональный компьютер в мире работает под управлением Windows 7 по состоянию на конец третьего квартала 2019 года. Об этом сообщает MSPoweruser со ссылкой на отчёт компании Netmarketshare.

Netmarketshare обновила данные о популярности операционных систем и интернет-браузеров. По данным компании, в октябре 2019 доля Windows 10 на рынке операционных систем достигла 54,32%. При этом достаточно популярной остаётся и другая версия ОС от компании Microsoft — Windows 7. Эта система установлена на 26,9% устройств, хотя её поддержка будет прекращена в январе 2020 года.

Безоговорочным лидером среди интернет-браузеров остаётся Chorme от компании Google с долей 67,39%. Вторым по популярности является браузер Firefox от Mozilla — его выбирают 8,63% пользователей. Третье и четвёртое места занимают два браузера от Microsoft — Internet Explorer (с долей 6,37%) и Microsoft Edge (6,09%).

Напомним, компания Microsoft прекратит поддержку обновлений безопасности для компьютеров под управлением Windows 7 после 14 января 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам августа 2019 года доля Windows 10 на рынке операционных систем впервые превысила 50%.

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