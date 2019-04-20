Пользователи Windows 7 получили уведомления о скором прекращении поддержки

Вашингтон, , 16:44 — REGNUM Компания Microsoft начала рассылку сообщений пользователям устройств под управлением операционной системы Windows 7 о скором прекращении поддержки системы. Об этом сообщает портал MSPoweruser.

«Спустя 10 лет, поддержка Windows 7 подходит к концу. После 14 января 2020 года Microsoft прекратит поддержку обновлений безопасности для компьютеров под управлением Windows 7. Мы знаем, что изменения могут быть трудными, поэтому стараемся предупредить пользователей заранее», — такое уведомление получили некоторые пользователи Windows 7.

В компании отмечают, что использование операционной системы будет возможно и после окончания поддержки, однако это подвергнет компьютер большему риску поражения вредоносными программами.

Напомним, операционная система Windows 7 была выпущена в 2009 году, однако она продолжает оставаться одной из самых популярных версий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года операционная система Windows 10 впервые обошла по популярности 7-ую версию, согласно отчёту организации Net Applications.

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